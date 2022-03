Sabrina Sato deixa Record TV após oito anos de emissora

Sabrina Sato deixa a Record TV para apresentar 'Saia Justa' no GNT. Foto: Reprodução/ GNT

Nesta quarta-feira, 16, Sabrina Sato anunciou sua saída da Record TV. Após oito anos, a apresentadora deixa a emissora para participar da nova temporada do Saia Justa, no GNT. Além da atração, Sabrina segue apresentando o Desapegue Se For Capaz, também do canal.

"Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Mesmo recebendo todo esse amor e todo esse cuidado, eu sinto que preciso seguir. Seria fácil e confortável eu continuar, mas eu também sinto que tá na hora de viver novas histórias e encarar novos desafios", declarou a apresentadora em um vídeo publicado em seu perfil.

"Quero agradecer a todos da Record TV [...] tenho muito orgulho do que a gente fez e eu terei pra sempre", concluiu. Com mais de 70 mil visualizações, os comentários do vídeo estão repletos de carinho para Sabrina. "Sucesso!", desejou Livia Andrade. "Eu sou muito fã! Brilha Sa… Você merece todo o sucesso do mundo! Vou estar aqui sempre acompanhando e torcendo", escreveu a ex-BBB Sarah Andrade.

Em comunicado para a imprensa, a assessoria informou que a decisão em sair da RecordTV foi em comum acordo com a emissora e que Sabrina Sato se despede mantendo "uma relação cordial, de respeito e eterna gratidão" com todos os profissionais que estiveram presentes em sua jornada.

Novas apresentadoras no Saia Justa

Sabrina Sato, Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Luana Xavier comandam nova tempora do 'Saia Justa'. Foto: Kelly Fuzaro

A partir do dia 30 de março, a nova temporada do Saia Justa chega ao GNT com muitas novidades. Além de Sabrina, Astrid Fontenelle divide o sofá com a cantora, atriz e apresentadora Larissa Luz, e Luana Xavier, também atriz e apresentadora.

Gaby Amarantos, Pitty e Mônica Martelli deixam o programa devido a outros compromissos. Gaby está participando da novela Além da Ilusão, Pitty já retornou aos palcos e sai em uma nova turnê em março, ambas faziam parte da atração desde 2018. Há mais de nove anos no Saia, Mônica Martelli está trabalhando no novo roteiro do longa Minha Vida em Marte 2 e retorna com as peças teatrais após o período pandêmico.

O ano de 2022 também é importante para o Saia Justa, pois o programa completa 20 anos e ao longo do ano terão quadros comemorativos, além de revirar o acervo relembrando momentos memoráveis, trazendo mais conversas e atualizando conceitos. "O Saia, como carinhosamente ficou conhecido, acompanhou a evolução de temas importantes da nossa sociedade, dando protagonismo para as mulheres através de seu elenco e convidados", conta Patricia Koslinski, Gerente de Conteúdo do GNT.