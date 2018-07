Sabrina Sato bate recorde de audiência no ano

Foto: Reprodução|TV Record

Fazia tempo que o Programa da Sabrina, da Rede Record, não alcançava um bom resultado no que diz respeito à audiência. Há pouco mais de oito meses, em agosto do ano passado, a atração atingiu sua melhor marca: 9,7 pontos de média - cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande São Paulo. Mas, depois do último sábado, 30, Sabrina Sato voltou a ter motivos para sorrir. E respirar aliviada. Isso porque, na média, seu programa teve 9,1 pontos, batendo o recorde de audiência em 2016.

Na parte musical do programa, apresentaram-se a dupla Jads & Jadson e a Turma do Pagode, que cantaram seus grandes sucessos, além do artista Leo Mackiin, que mostrou habilidade na dança com os bonés. A atração também teve uma estreia: o Medalha de Ouro. Na esteira dos jogos olímpicos, o quadro contou a história de vida da nadadora paraolímpica Edênia Garcia.

