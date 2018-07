'Sabrina, Aprendiz de Feiticeira' vai ganhar série baseada em universo de 'Riverdale'

A série original 'Sabrina, Aprendiz de Feiticeira' foi ao ar entre 1996 e 2003. Foto: George Lange/ABC

Lembra da série, filmes e histórias em quadrinhos de Sabrina - Aprendiz de Feiticeira? Agora, a CW está fazendo uma nova série inspirada na personagem principal. A história será parte do universo de Riverdale, que é exibida pela Warner no Brasil. As informações são do The Hollywood Reporter.

Mas esqueça a trama leve: a nova série vai trabalhar a história de Sabrina com mais horror e bruxaria, de forma semelhante a O Bebê de Rosemary e O Exorcista, em que ela tem de lutar contra forças das trevas que ameaçam sua vida e a de sua família.

O responsável pela série é Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista de Riverdale. A novidade deve estrear entre 2018 e 2019, e também será exibida pela Warner no Brasil.

A bruxinha ganhou um filme em 1996 e, nesse mesmo ano uma série, que foi ao ar até 2003.