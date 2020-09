‘Sabores Extremos com Gordon Ramsay’ traz novas viagens gastronômicas do chef

'Sabores Extremos com Gordon Ramsay' mostra as viagens gastronômicas do chef ao redor do mundo Foto: National Geographic / Justin Mandel

A série Sabores Extremos com Gordon Ramsay volta ao ar nesta quarta-feira, 9, às 22h30 com a estreia da sua 2ª temporada no canal National Geographic. A produção segue acompanhando as viagens do chef britânico, enquanto ele conhece a gastronomia de diversas regiões do mundo.

O primeiro episódio, intitulado Tasmânia - Ingredientes únicos, mostra o Ramsay explorando a culinária local da ilha da Tasmânia, na Austrália, ao mesmo tempo em que é apresentado à cultura e aos habitantes da região e passa por algumas aventuras.

O episódio já apresenta a fórmula que é repetida ao longo da temporada: ir além da gastronomia e apostar no humor de Gordon Ramsay - associado muitas vezes a memes na internet que mostram suas reações enquanto come ou broncas nos participantes do reality show Hell’s Kitchen - durante alguns desafios.

A produção explora as belas paisagens pelas quais Ramsay passa enquanto tenta encontrar ingredientes locais para usar em suas receitas. A cada episódio, ele conhece um chef referência na culinária local, que o ajuda a entendê-la e, em alguns episódios, compete com Ramsay para ver quem faz melhor um prato típico da região.

Série mostra tentativas de Gordon Ramsay de replicar pratos tradicionais Foto: National Geographic / Justin Mandel

Conforme conhece mais sobre o local em que está, sua população, cultura e como ela se traduz na culinária, Ramsay passa pelo desafio de juntar seus conhecimentos prévios com as novas experiências, criar pratos que refletem sua passagem pela região.

Para os interessados em replicar as receitas, será possível escanear um QR Code durante a exibição de cada episódio, que direcionará o celular ou tablet diretamente para uma página com todas as informações para replicar o prato e experimentar a gastronomia local de outro país.

Os episódios seguintes mostram o chef viajando pela ilha da Sumatra, na Indonésia, pelo leste da África do Sul, pela Luisiana, nos Estados Unidos, pela Noruega e pela Índia. Eles serão exibidos semanalmente às quartas-feiras, às 22h30.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais