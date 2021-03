'Acho triste homens adotarem atitudes e mulheres serem julgadas por isso', declara Carla Diaz

Após ser eliminada do 'BBB 21', Carla Diaz participa de café da manhã com Ana Maria Braga Foto: Fábio Rocha/ TV Globo/Instagram/@anamaria16

Carla Diaz conversou com Ana Maria Braga durante o 'café da manhã com o eliminado' do Big Brother Brasil nesta quarta-feira, 24. A atriz foi a mais votada pelo público com uma diferença de 0,51% do segundo colocado. Ela teve 44,45% dos votos contra 44,96% de Rodolffo. Fiuk recebeu 10,59% das indicações.

A disputa foi tão acirrada que Tiago Leifert chegou a dizer que o público quebrou recorde de votação na história do BBB, com quase três milhões de votos por minuto durante o ao vivo. Ao total, foram 535.713.590 participações do público.

No bate-papo com a apresentadora do Mais Você, Carla Diaz falou sobre os primeiros momentos quando saiu da casa. "Minha noite foi muito agitada. Não consegui saber nem da metade das coisas que aconteceram e preferi nem saber muito nesse primeiro momento. Preferi curtir minha mãe, minha cachorra", ressaltou.

Ana Maria Braga mostrou a Carla Diaz a reação de Arthur quando Projota, melhor amigo dele, saiu do reality. "Ele chorou bastante quando Projota, já com você...", indagou a apresentadora do Mais Você. "Não sei qual foi a reação dele (Arthur). Acho que ele ficou muito assustado. Acho que isso acabou preocupando ele sim", ponderou a atriz.

*Ana Maria comparando a reação do Arthur com a saída da Carla e saída do Projota* Carla: "Era óbvio. Era o amigo dele" Ana Maria: "Mas também não era óbvio ele sentir a saída de uma pessoa com quem ele estava ficando?"#MaisVocê #BBB21 pic.twitter.com/tpQLreqOWA — Kahh (@linogabrielly) March 24, 2021

Ana Maria tocando a real pra Carla e tipo aquela amiga que fala : “amiga todo mundo tentou te avisar mas você tava cega.” — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) March 24, 2021

Ana Maria Braga afirmou que Carla Diaz surpreendeu o público ao ajoelhar para Arthur quando voltou do quarto secreto. "Eu achei que estava certa na escolha que eu tinha feito. E óbvio, na parte de ajoelhar, essa era uma cena. Já que ele tinha feito isso na 'flechada'. Eu quis, de certa forma, mostrar que eu estava voltando para o jogo e que confiava na parceria dele. Mas não vi tudo o que estava se passando. O horário que eu assistia as coisas (no quarto secreto) não me permitia analisar as coisas de maneira diferente. Agi de acordo com a visão que eu tinha no momento e com o coração também", analisou.

A apresentadora do Mais Você tentou, por diversas vezes, fazer com que a ex-BBB comentasse a ausência de afetividade por parte de Arthur durante o programa. Mas a atriz preferiu comer o que estava na mesa do café da manhã. Após um longo silência, Ana Maria disse: "Pois é...acho que vou comer também". "Ana, quem fica na 'xepa' tem fome. Só comi uma massa quando saí ontem e hoje nem tomei café ainda", justificou a atriz. Nas redes sociais, os internautas comentaram.

o silêncio da ana maria braga e da carla kkkkkkkkkkkkkk #MaisVocê pic.twitter.com/qBIRVneRdk — bruce (@nightwingxn) March 24, 2021

A Ana Maria tentando mostrar as vdds pra Carla A Carla: #MaisVoce pic.twitter.com/FBiHEM23D5 — Mariana #FiqueEmCasa (@MARIARAUJINHO) March 24, 2021

Ana Maria tentando abrir os olhos da Carla e ela calada kkkkkkkk BERROOOOKKKKK #MaisVoce pic.twitter.com/CqdLU3YzBn — Lekis (@a_lexsg) March 24, 2021

No entanto, a atriz desabafou que está sendo julgada por atitudes que foram promovidas por um homem. "Obrigada por me mostrar tudo isso, Ana", agradeceu Carla, justificando que ficou em silêncio no bloco anterior do Mais Você por estar entendendo agora tudo o que estava assistindo. "É muito chato ver esse tipo de resposta, esses vídeos, não é fácil mesmo. Mas não fui eu que falei. A minha consciência tá tranquila. Eu me permiti ser eu. Acho triste homens adotarem atitudes e mulheres serem julgadas por isso", disse.

Questionada se o fato de Carla ter saído no paredão falso a deixaria mais segura no jogo, ela respondeu: "Nunca fui convencida ao ponto de achar que eu era protagonista. Nunca me coloquei nesse lugar do pedestal, de 'achismo' que eu estava super bem. Eu sabia que eu poderia ser julgada por qualquer atitude minha ou por todas as minhas atitudes".

Sobre discussões no programa com Karol Conká, Carla ponderou: "Que bom que ela pediu desculpas ao Bil e para mim, principalmente pediu descupas para a minha família. Minha mãe comentou sobre isso e eles sofreram muito". A rapper travou uma briga com a atriz por ciúme em relação a Acrebiano.

