Ryan Reynolds estrelará filme que traz Pikachu como investigador

Pikachu 'detetive' Foto: Reprodução de cena de 'Pikachu Detetive' (2018) / Nintendo

O ator Ryan Reynolds foi escalado para o elenco do filme Detetive Pikachu, inspirado no clássico pokémon amarelo.

De acordo com o Hollywood Reporter, o filme também contará com Justice Smith, e a história será baseada no sequestro do pai de um dos personagens, que precisará se juntar ao investigador para encontrá-lo.

Diversos fãs fizeram brincadeiras e 'lamentaram' o fato de Reynolds ter sido escolhido em vez de outros nomes como o veterano Danny DeVito ou Dwayne 'The Rock' Johnson, conhecido por suas recentes participações em filmes infantis.

Confira um teaser do filme abaixo, e também algumas reações:

The Rock should have been detective pikachu and all of you know it — Javy Gwaltney (@HurdyIV) 7 de dezembro de 2017

R.I.P the dream of having Danny Devito as Detective Pikachu's voice — Oh, Mistletoe?️ (@Axl_fox) 7 de dezembro de 2017

And starring Paul Giamatti as Pikachu... — Lon Harris (@Lons) 7 de dezembro de 2017