Ryan Reynolds comemora fusão entre Fox e Disney com foto de Deadpool com orelhas do Mickey

O ator Ryan Reynolds na estreia de 'Deadpool 2' em maio. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Após alguns meses de espera e incerteza, a Fox oficializou a fusão com a Disney nesta terça-feira, 19. A partir de amanhã, 20 de março, a compra da 21st Century Fox pela Walt Disney Company será efetivada. Feliz com a notícia, o ator Ryan Reynolds comemorou com uma publicação no Instagram.

“Parece que é o primeiro dia do Pool”, escreveu na legenda da imagem, que exibe o personagem Deadpool com orelhas do Mickey dentro de um ônibus com a palavra ‘Disney’, como se estivesse a caminho dos parques de diversão da empresa. Os dois primeiros filmes do personagem foram distribuídos pela 20th Century Fox.

Além de Deadpool, a Disney também terá controle de outras franquias como Quarteto Fantástico e X-Men.