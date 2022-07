Ryan Gosling diz que sua versão de Ken tem 'vida difícil' em 'Barbie'

Ryan Gosling caracterizado como Ken para o filme 'Barbie'. O ator disse que o personagem não tem dinheiro e nem casa no longa. Foto: Warner Bros.

As expectativas para o filme Barbie estão cada vez maiores. Apesar do enredo permanecer em segredo, Ryan Gosling falou pela primeira vez sobre como será a sua versão de Ken no longa.

Em entrevista ao Entertainment Tonight durante a divulgação do filme Agente Oculto, que ele estrela ao lado de Chris Evans, o ator disse que a sua versão do boneco tem uma vida mais difícil que a de seu personagem no longa da Netflix.

"Aquela vida do Ken é até mais difícil do que a vida de Agente Oculto, eu acho. Ele não tem dinheiro, não tem emprego, não tem carro, não tem casa, ele está passando por algumas coisas", revelou.

Tudo começou quando a entrevistadora mencionou uma cena de Agente Oculto em que o personagem de Evans insulta Gosling dizendo que ele "é um boneco Ken". Em seguida, o ator respondeu que não considera isso um insulto. "Tenho orgulho disso. Eu tenho essa 'Ken-ergia'", brincou.

Segundo ele, as fotos e vídeos que surgiram na internet dos bastidores das gravações "não são nada" perto do que o filme vai ser. "Estou animado, mal posso esperar para as pessoas verem. Não é o que você espera, isso é tudo que posso dizer", afirmou.

Barbie chega aos cinemas em 21 de julho de 2023. O filme é dirigido por Greta Gerwig e a atriz Margot Robbie dará vida à famosa boneca.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais