‘RuPaul’s Drag Race’: participantes da 13ª temporada são reveladas

O canal VH1 anunciou nesta quinta-feira, 10, as 13 participantes da 13ª temporada do reality show RuPaul 's Drag Race. O programa deverá estrear nos Estados Unidos no dia 1º de janeiro de 2021, e é exibido no Brasil pela Netflix após o encerramento da temporada.

Os nomes das competidoras foram revelados pelo Instagram, e cada uma ganhou um vídeo individual. A grande novidade da nova temporada é que, pela primeira vez, um homem trans, Gottmik, fará parte da competição, que estreou em 2009.

O reality mostra drag queens entrando em competições de dança, maquiagem e as famosas dublagens de interpretações de músicas, com eliminações semanais. Ao final do programa, a vencedora ganha um prêmio de 100 mil dólares, mais de R$ 500 mil na cotação atual, e o título de melhor drag queen dos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado para a revista Variety, o apresentador do programa, RuPaul Charles, revelou que o programa foi gravado durante a pandemia do novo coronavírus, respeitando as regras de segurança. “Nossas 13 rainhas provam que é preciso mais do que uma pandemia para derrubar uma boa rainha”, diz o comunicado.

Também foi divulgado, no YouTube, um vídeo com uma pequena introdução de cada participante, em inglês. Conheça as 13 drag queens:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais