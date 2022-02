'RuPaul's Drag Race': nova temporada chega na Paramount+

A 14ª de 'RuPaul's Drag Race' chegou a Paramount+. Foto: Twitter/@RuPaulsDragRace

Na última terça-feira, 22, estreou a 14ª temporada de RuPaul's Drag Race, no Paramount+. Desta vez, 14 drag queens disputam a coroa, o título de "America's Next Drag Superstar" e o prêmio de US$ 100 mil.

Uma das participantes mais comentadas foi a queen Bosco, pois ela se declarou transexual nas redes sociais e assumiu que é heterossexual.

O elenco também conta com Alyssa Hunter, Angeria Paris VanMicheals, Daya Betty, DeJa Skye, Jasmine Kennedie, Jorgeous, June Jambalaya , Kerri Colby, Kornbread “The Snack” Jeté, Lady Camden, Maddy Morphosis, Orion Story e Willow Pill (Denver, CO).

O RuPaul's Drag Race é um dos programas de competição mais premiado da história do Emmy e é apresentado por RuPaul e por um time de jurados como Michelle Visage, Carson Kressley e Ross Mathews, além de participações de Alicia Keys, Taraji P. Henson, Andra Day, Loni Love, Christine Chiu, Ava Max, Nicole Byer, Ts Madison, Alec Mapa, Dove Cameron e Dulce Sloan, Jennifer Lopez, Sarah McLachlan, entre outros.