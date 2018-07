'RuPaul's Drag Race' cria musical sobre a história das Kardashians

Desafio de um episódio de 'RuPaul's Drag Race' narrou recriou alguns momentos da vida das Kardashians Foto: Eduardo Munoz/Reuters | Jeff Christensen/Reuters

Já pensou em juntar RuPaul's Drag Race e as Kardashians? A rainha RuPaul realizou seu sonho. Se você não entende como essa família ficou famosa, MamaRu te ajuda.

No episódio que foi ao ar na última sexta-feira, 21, as drag queens que permanecem na competição recriaram a história da família Kardashian-Jenner em um musical.

Para isso, as participantes reviveram algumas cenas de 2006, época que Kim Kardashian era amiga da socialite Paris Hilton, da atriz Lindsay Lohan e da cantora Britney Spears.

Kris Jenner, a matriarca da família, teve a brilhante ideia de criar um reality show para suas filhas, Keeping Up With the Kardashians, e gerenciar suas carreiras para a fama. As drags ainda reviveram Kendall e Kylie Jenner, Blac Chyna - recentemente ela teve um filho com Rob Kardashian, o filho de Kris -, e até a filha de Kim, North West.

Confira o vídeo abaixo: