'RuPaul’s Drag Race: All Stars': 7ª temporada ganha data de estreia no Brasil

Elenco da 7ª temporada de 'RuPaul's Drag Race: All Stars'. Foto: Paramount+

Nesta sexta-feira, 10, a Paramount+ anunciou a data de estreia da sétima temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars no Brasil. O sucesso chega ao catálogo da plataforma de streaming no dia 20 de junho e, desta vez, conta apenas com vencedoras de temporadas anteriores da competição de drag queens.

O elenco da sétima temporada mistura vencedoras da edição regular e da edição All Stars, que conta apenas com ex-participantes. No entanto, esta é a primeira vez que o reality reúne apenas campeãs e, por isso, o spin-off tem sido chamado de All Winners.

A vencedora desta edição levará para casa um cheque de 200 mil dólares. As competidoras são: Jinkx Monsoon (temporada 5), Jaida Essence Hall (temporada 12), Monét X Change (All Stars 4), Raja (temporada, 3), Shea Couleé (All Stars 5), Trinity The Tuck (All Stars 4), The Vivienne (temporada 1 no Reino Unido), Yvie Oddly (temporada 11).