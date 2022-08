'Ruído Branco': novo filme da Netflix com Adam Driver tem teaser divulgado

Adam Driver estará no novo longa de Noah Baumbach, 'Ruído Branco' Foto: Instagram/@outerspaceadam

Noah Baumbach retoma a parceria feita com Adam Driver no drama História de um Casamento e assina a direção do novo suspense da Netflix Ruído Branco. A trama ganhou um teaser que foi divulgado pelo streaming na quinta, 25. Além de Driver, a produção também conta com Greta Gerwig.

O enredo de Ruído Branco se passa em torno de uma família que presencia acontecimentos misteriosos e tenta lidar com as aflições da vida em meio a questões filosóficas como o amor, a morte e a possibilidade de felicidade em um universo sem garantias de contentamento. Segundo a Netflix, o filme mistura comédia e terror, numa trama onde o lírico e o real se tocam.

A produção foi inpirada no livro do escritor norte-americano Don DeLillo, que segundo o autor, tenta mostrar “os mistérios universais do amor, da morte e a possibilidade de ser feliz em um mundo incerto”. Ruído Branco tem estreia prevista ainda em 2022.