Ruby Rose será a Batwoman em nova série da DC

A atriz australiana Ruby Rose foi escalada para viver a Batwoman na nova série da DC que a emissora The CW irá produzir Foto: Divulgação/DC | Mario Anzuoni/Reuters

A emissora norte-americana The CW definiu quem fará o papel da Batwoman na nova série do Arrowverse, baseado em quadrinhos da DC. Segundo o site TV Line, a atriz australiana Ruby Rose, conhecida pela sua participação como Stella em Orange is the New Black, foi contratada para o papel.

Ruby fará sua estreia como a personagem em um crossover de todas as séries da DC (Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow) que a emissora está planejando para dezembro e que será uma trama solo em 2019. Durante a San Diego Comic-Con, Greg Berlanti, produtor das séries, disse que era essencial achar uma atriz lésbica para interpretar a personagem, que também é gay, na televisão.

Originalmente criada em 1956, a versão atual da Batwoman foi criada por Geoff Johns e Grant Morrison em 2006 como a primeira super heroína assumidamente lésbica nos quadrinhos da DC. Seu alter ego, Katherine Kane, é uma ex-militar norte-americana que tem problemas para se readaptar à vida civil e decide lutar contra o crime após ver o Batman em ação.