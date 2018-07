Rouge recria cena de ‘Meninas Malvadas’ para presentear fãs

O grupo Rouge incorporando 'Meninas Malvadas' Foto: Instagram / @oficialrouge

O grupo pop Rouge, já em meio ao clima de Natal, recriou uma conhecida cena do filme Meninas Malvadas, em que as garotas protagonistas da trama se apresentam para uma festa natalina, e publicou o vídeo na sua página do Facebook nesta terça-feira, 12.

“Tutorial de hoje: Como quebrar a ceia de Natal e derrubar forninhos com o Rouge!”, diz a postagem em tom bem-humorado. “Quem será a Regina George do colégio?”, continua, em referência à garota mais popular — e cruel — da escola em que se passa o filme.

“Recriamos a cena icônica de "Meninas Malvadas" especialmente para vocês, e a festa terminou com Brilha La Luna!”, diz a postagem, que termina afirmando que as Mamães Noéis passaram mais cedo com o 'presente antecipado': o catálogo das músicas do grupo nas plataformas digitais.

Confira o vídeo abaixo: