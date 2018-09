Roteiristas de James Bond voltam após saída do diretor Danny Boyle

O ator Daniel Craig, que interpreta James Bond. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Nem tudo está perdido na edição de número 26 de James Bond. De acordo com informações do site Metro, dois roteiristas do longa foram contratados novamente.

Neal Purvis e Robert Wade já escreveram o roteiro de seis filmes anteriores de Bond, incluindo Die Another Day, Skyfall e Spectre. Em fevereiro, durante entrevista ao The Telegraph, Wade declarou: “Não sei como iria escrever um filme de James Bond agora. As coisas estão se movendo tão rapidamente e isso se torna complicado. Com pessoas como Trump, o vilão de Bond se tornou realidade”.

Nos últimos meses, a nova edição do 007 se tornou caos após a saída do diretor Danny Boyle, após desavenças com o ator Daniel Craig, protagonista do filme. A situação foi publicada no perfil oficial de James Bond no Twitter. Danny Boyle pretendia centralizar a nova saga em tensões políticas atuais com a Rússia e abordar uma Guerra Fria moderna, o que não deixou Craig satisfeito.

A data de lançamento, prevista para novembro de 2019, ainda é incerta. As filmagens do projeto, apelidado como Bond 25, deveriam começar em 8 de dezembro, no Reino Unido. As produções de James Bond são notoriamente complexas e envolvem locações caras e destinos difíceis de serem filmados.

O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007 deverá ser o último com Daniel Craig como James Bond.

