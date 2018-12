Roteirista explica motivo de Shun ser mulher em novo 'Cavaleiros do Zodíaco': 'O mundo mudou'

Personagem Shun em nova série 'Cavaleiros do Zodíaco' na Netflix. Foto: Twitter / @NetflixBrasil

O clássico anime Os Cavaleiros do Zodíaco ganhará uma nova série na Netflix e teve seu trailer revelado no último domingo, 10. O personagem Shun de Andrômeda, um homem na série original, será representado como uma mulher na nova animação e tem dado o que falar.

Em resposta a diversas perguntas que vem recebendo sobre o fato, o roteirista Eugene Son falou sobre a mudança em seu Twitter.

"Quando começamos a desenvolver essa nova série, queríamos mudar muito pouco. Os principais conceitos de Saint Seiya que a fizeram ser amada continuam fortes. A maioria deles se mantém firmes mesmo trinta anos depois."

"A única coisa que me preocupava: os cavaleiros de bronze com o Pegasus são todos caras. A série sempre teve personagens mulheres fantásticas e fortes, e isso reflete no grande número de mulheres que são abaixonadas pelo mangá e pelo anime. Mas 30 anos atrás, um grupo de homens lutando para salvar o mundo sem nenhuma mulher por perto não era grande coisa. Esse era o padrão até então."

Personagens de 'Cavaleiros do Zodíaco' em nova versão para série da Netflix. Foto: Twitter / @NetflixBrasil

"Hoje o mundo mudou. Garotos e garotas trabalhando lado a lado é o padrão. Nós somos acostumados a ver isso. Certo ou errado, o público pode interpretar uma equipe só de homens como nós tentando tomar um posicionamento sobre algo."

Em seguida, Eugene explicou que já havia diversas personagens femininas na trama, como Saori (que agora será chamada de Sienna), mas ficaram em dúvida entre dar-lhes poderes e transformá-las em cavaleiros de bronze ou criar uma nova personagem para tal.

"Mas eu não queria criar uma nova personagem mulher que seria óbvia - especialmente se ela não fosse criada naturalmente, e não tivesse personalidade alguma além de 'ser a garota'", continuou.

O roteirista afirma que a equipe passou a trabalhar em um personagem "maravilhoso", Shun de Andrômeda, para que se tornasse Shaun de Andrômeda: "O conceito principal de Andrômeda não vai mudar. Ela usar suas correntes para defender a si mesma e a seus amigos - o que ela aprendeu de seu irmão protetor, que a ensinou a lutar."

VEJA TAMBÉM: Desenhos que ganharam versões live-action

"Mas eu sabia que isso seria controverso. Não vejo isso como uma mudança de personagem. O Shun de Andrômeda original continua sendo um grande personagem. Mas é uma nova interpretação. Um outro ângulo."

"Se você pensa que isso é estranho e não gosta, eu entendo. Se você odeia isso (e a mim) e diz: 'Essa nova série não é para mim', sem problemas, eu entendo. Aprecio sua paixão por Cavaleiros do Zodíaco."

Eugene ainda citou a mudança de gênero de um personagem da série Battlestar Galactica, que assistia quando criança: "Eu achei que era estranho. Mas assisti e amei. Uma maravilhosa personagem e uma nova interpretação."

Eugene também explicou o motivo de alguns personagens terem seus nomes mudados em relação à série original.

"Isso foi feito antes de eu me juntar [ao projeto]. Havia a pergunta do porquê de personagens da China, Europa e América do Sul terem nomes japoneses. Então entre Toei e Kurumada, eles escolheram atualizar o nome de alguns personagens."

Confira o trailer de Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco, que estreará na Netflix em 2019.

Boatos que eu exibi o trailer de Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco na #CCXP18 agorinha... Mas vou mostrar pra todo mundo aqui porque meu cosmo tá muito elevado. pic.twitter.com/5Ek2Z8V1dK — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 9 de dezembro de 2018

The big question: "Why change Andromeda?" This one is all on me. When we started developing this new updated series, we wanted to change very little. The core concepts of Saint Seiya that make it beloved are so strong. Most of it holds up well even thirty years later- — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

The only thing that concerned me: the Bronze Knights with Pegasus Seiya are all dudes. Now the series has always had fantastic strong dynamic female characters, and it reflects in the tremendous number of women who are passionate about the Seiya manga and anime- — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

But thirty years ago, a group of guys battling to save the world with no girls around was no big deal. That was the default then. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Today the world has changed. Guys and girls working side-by-side is the default. We're USED to seeing it. Right or wrong, the audience could interpret an all-male team as us trying to make a STATEMENT about something- — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

And maybe 30 years ago seeing women punching and kicking each other wasn't a thing. But today? Not the same. pic.twitter.com/RA46bJDeg8 — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Okay, so what to do? We gave it a lot of thought. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

There are plenty of female characters in the anime and manga. Marin and Shaina are both incredible. But they're both powerful already - no one wants to see them turned into Bronze Knights- — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Do we take an existing character like Sienna (formerly named Saori) or Shunrei or Miho, give them powers, and turn them into our April O'Neil? Or do we create a new female character and have her join the team? — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Do we take an existing character like Sienna (formerly named Saori) or Shunrei or Miho, give them powers, and turn them into our April O'Neil? Or do we create a new female character and have her join the team? — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Maybe...? But I didn't want to create a new female character that would stick out and be obvious - especially if she was not created naturally and has no character/personality except "to be the girl." — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Then we discussed Andromeda. Everyone agrees - an AWESOME character. So what if the original was "Andromeda Shun" and our interpretation was "Andromeda Shaun"? The more we developed it, the more we saw the potential. A great character with a great look. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

The core concepts of Andromeda wouldn’t change. She uses her chains to defend herself and her friends - which she learned from her protective brother who taught her how to fight. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

But I knew this would be controversial. I don't see it as changing the character. The original Andromeda Shun is still a great character. But this is a new interpretation. A different take. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

If you think this is weird and don't like it, I get it. Even within Toei, there was plenty of "Are you SURE about this?" A lot of hardcore fans of Shun really love Shun. But I hope you'll be willing to check it out when it's available and see what you think. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

I know some (many?) of you already hate it. Even in Toei, Andromeda was their favorite character and this feels like a slap in the face. So if you hate it (and me) and say "This new series is NOT for me" - no problem. I understand. I appreciate your passion for Seiya. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

But this is what I am going for- pic.twitter.com/BkaOvsYA0v — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

When I was a kid, I dug the original Battlestar Galactica. When they changed Starbuck to a woman, I thought it was weird. But I watched and loved the new BSG. A terrific character and a new interpretation. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018

Anyways, that's what I was thinking when I suggested it. That's why we did it. And I think the new series will be a lot of fun once we talk about the change to Andromeda. — Eugene Son (@eugeneson) 9 de dezembro de 2018