Ronnie Von usa acessório viking no programa 'Todo Seu'

O cantor e apresentador Ronnie Von. Foto: Reprodução/ TV Gazeta

Ronnie Von surpreendeu os telespectadores na abertura do programa Todo Seu, na TV Gazeta, nesta terça-feira, 28. De maneira inusitada, o apresentador apareceu com um acessório viking, com chifres e tranças loiras. O objetivo era falar mais sobre a cultura dos guerreiros e desbravadores nórdicos.

“A marca mais famosa dos vikings, esse capacete com grandes chifres, não era real! Eles foram criados no século 19 por um figurinista de ópera para fazê-los parecer mais dramáticos e a moda pegou”, explicou Ronnie Von. O especialista em cultura viking Thiago Brito falou mais sobre o assunto durante o programa.

Muitos dizem que os vikings usavam elmos com chifres. Eles temiam que o céu pudesse cair nas cabeças. Apesar desta conhecida imagem a respeito deles - que na realidade era uma crença celta e não nórdica - eles jamais utilizaram esses elmos. A intervenção artística que trouxe o chapéu com chifres reforçava as nacionalidades e visava resgatar a imagem dos vikings como bárbaros cruéis. Os capacetes que os vikings verdadeiramente utilizavam eram cônicos e sem chifres.