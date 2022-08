Ronnie Von é contratado pela RedeTV!

Ronnie Von. Foto: RedeTV!

Ronnie Von , um dos comunicadores mais consagrados da televisão brasileira, é o mais novo contratado da RedeTV!. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 19. O cantor, que também é apresentador, compositor e ator, comandará um programa de variedades na emissora. A data de estreia da atração será divulgada em breve.

Nascido no Rio de Janeiro e apaixonado por São Paulo, o artista registra passagens bem-sucedidas pela música, cinema e televisão ao longo dos 56 anos de carreira. À frente do O pequeno mundo de Ronnie Von, sua primeira experiência como apresentador, o profissional recebia personalidades ascendentes no cenário musical. Descobridor de talentos, foi o responsável pelo lançamento de grandes nomes da MPB e por batizar o grupo Os Mutantes, de Rita Lee .

Conhecido também como "Pequeno Príncipe", apelido recebido por Hebe Camargo (1929-2012), Ronnie Von apresentou por 15 anos o programa Todo Seu, na TV Gazeta. Antes disso, esteve no comando das atrações Sinal de Vida e Mãe de Gravata.