Rogério e Baronesa desistem do 'Power Couple' e Mc Gui se pronuncia

Baronesa e Rogério foram expulsos do 'Power Couple' Foto: Record TV

Rogério Silva e Cláudia Baronesa desistiram do Power Couple Brasil. A produção informou a decisão do casal através de um comunicado na televisão ao resto da casa.

"Baronesa e Rogério deixaram o jogo na noite de ontem. Eles anunciaram oficialmente a desistência do programa, porém, de todo modo, o casal teria sido expulso pelas últimas atitudes de Rogério. Lembramos que o Power Couple é um jogo e, como todo jogo, há regras. Uma das regras deixa claro que oferecer risco à integridade física de outros participantes gera expulsão. E avaliação e decisão a esse respeito é da decisão do programa", leu Michele Passa.

No programa desta quinta-feira, 26, o pai de MC Gui jogou água no rosto de Cartolouco como resposta as provocações pelas suas diferentes movimentações dentro do reality show.

Os três votos recebidos por Luana Andrade e João Hadad na formação da DR gerou grande discussão na mansão power. Inicialmente, Brenda Paixão ouviu críticas de Gabi Augusto e Yvi Moraes por aceitar o desejo do namorado Matheus Sampaio em votar em uma amiga.

MC Gui se pronuncia sobre saída dos pais

Nas redes sociais, o filho do casal expulso, MC Gui, se pronunciou sobre o ocorrido. O cantor apoiou a decisão dos familiares de saírem do reality show da Record.

"No fundo, alguma coisa me diz que vai dar tudo certo. Que os caminhos são tortos mas a chegada é certa. Que há coisas bonitas esperando lá na frente, se a gente acredita. E eu acredito!", iniciou o funkeiro.

"Vivo de acreditar. E acredito, que o que importa mesmo, não são as pedras que encontro pelo caminho, mas sim, as flores, que carrego comigo. Dentro do coração. RogÉrio e Claudia Baronesa, vocês são os nossos orgulhos e estaremos aqui até o fim! Obrigado por serem tão fod*. Às vezes é preciso dar um passo para trás, para dar dois para a frente", disse ele.