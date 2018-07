Rodrigo vê Nice dar um abraço em Júlio e é agressivo com ela em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Rodrigo vê Nice dar um abraço em Júlio e é agressivo com ela

Segunda-feira, 27 de junho

Nice diz que Paula está fingindo. Rui chega e briga com Nice. Rodrigo, ofendido, leva a mulher embora. Clô aceita dar aulas de etiqueta a Goreti. Stela e Tadeu acusam Rodrigo de não ter agido corretamente ao visitar Paula. Olavinho diz a Rui que Nice ameaçou Teresa. Rui desconfia de que Nice sabe de algum segredo de Teresa. Paula, fingindo-se de amiga, vai pedir desculpas a Nice. Vivian pede a Ricardo que descubra se Paula está blefando sobre a gravidez. Augusto convida Josias para jantar. Ricardo leva a turma de jovens à mansão. Rodrigo vê Nice dar um abraço em Júlio e é agressivo com ela.

Paula decide fazer Rodrigo descobrir que Nice foi responsável pela morte do pai dele

Terça-feira, 28 de junho

Nice tenta evitar que Júlio e Rodrigo briguem. Rodrigo discute com a mulher e a aconselha a manter distância de seus amigos pobres. Ta¬deu e Stela pressionam Rodrigo a fazer as pazes com Nice. Ricardo fica com ciúmes de Vivian com Fred. Stela manda um convite de sua festa para Goreti. Paula diz que vai à festa, mesmo sem ser convidada. Paula decide fazer Rodrigo descobrir que Nice foi responsável pela morte do pai dele. Josias chega para o jantar e Alzira desmaia.

Alzira revela a Augusto e Nice que Josias foi o homem que a transformou em uma prostituta no passado

Quarta-feira, 29 de junho

Alzira acorda e se sente intimidada por Josias. Paula impede Teresa de marcar um encontro com Nice. Alzira não consegue ficar à mesa durante o jantar com Josias. Bruno reconhece Josias e Vivian percebe que ele usa peruca. Alzira some. Teresa pede a Cida que se esconda em outra cidade. Alzira revela a Augusto e Nice que Josias foi o homem que a transformou em uma prostituta no passado. Conta que Nice é sua filha e de Josias, que, na verdade, se chama Getúlio. Nice e Augusto vão embora e deixam Alzira na casa de Goreti. Luís Carlos visita a mãe e Augusto aparece. Nice pede a Tiana que a leve à casa de Josias.

Rodrigo dá um colar de brilhantes para Nice usar na festa

Quinta-feira, 30 de junho

Nice tenta se aproximar de Josias, mas ele é frio com a filha e a chantageia para conseguir dinheiro. Ele ameaça se vingar de Alzira se Nice não lhe der dinheiro. Augusto diz a Alzira que vai se separar dela. Nice procura Alzira e diz que agora a entende. As duas se abraçam emocionadas. Nice convence Augusto a se reconciliar com Alzira. Nice confessa a Clô que, indiretamente, provocou a morte de alguém. Clô não se dá conta da gravidade da revelação. Ricardo avisa Nice que Paula vai à festa na mansão. Rodrigo dá um colar de brilhantes para Nice usar na festa. Paula chega com Teresa e Rui na festa de Stela.

Rodrigo pergunta a Nice onde está o colar

Sexta-feira, 1º de julho

Paula fica morrendo de inveja do colar de Nice. Helena agarra Júlio na oficina e ele corresponde aos beijos da moça. Stela usa um vestido simples, com medo de ofuscar Goreti, que chega exuberante na mansão. Marilu acusa Américo de dar a Goreti o carinho que nunca deu a ela e a sua mãe. Paula leva Ricardo para o quarto. Nice chega e Paula diz que os três foram responsáveis pela morte de Eduardo. Rodrigo chega, mas Ricardo tira Paula de lá. Elisinha, bêbada, puxa o garçom para dançar. Josias aparece e arranca o colar de Nice. Rodrigo pergunta a Nice onde está o colar.