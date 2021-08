Rodrigo Simas está na final do 'Super Dança dos Famosos'

Rodrigo Simas e Nathália Ramos venceram dançando tango e salsa. Foto: Reprodução Instagram / @simasrodrigo

Neste domingo, 8, a disputa foi acirrada na semifinal do Super Dança dos Famosos, atração do Domingão na Globo. Rodrigo Simas e Nathália Ramos ganharam a vaga na final por dois décimos contra Marcello Melo Jr e Lucy Ramos. A apresentação teve tango e salsa.

Apesar de terem feito uma boa apresentação de tango, um erro no final da coreografia desestabilizou Rodrigo. No final do programa, ele contou o que sentiu. “Foi muito doido porque aquele meu sentimento no palco é uma frustração, principalmente quando eu falei com a Nathália. A profissão dela é uma parada que você tem que se dedicar o dobro do que o aluno para ensinar, para ajudar na coreografia. Às vezes também são ritmos que nem a professora domina 100%, então é muito difícil”, desabafou.

"Erros acontecem e aí está a frustração, mas com emoção acho que é melhor, né?”, brincou o ator que foi para a repescagem e agora está final.

“A gente está muito feliz. Só tem que agradecer à toda equipe. É muito, muito, muito gratificante estar nessa final. Vai ser mais um experiência de vida e que a gente se divirta”, disse Rodrigo, que já foi campeão da Dança dos Famosos. “Essa é a Super Dança, todo mundo dança muito. Essa final não vai ser fácil”, concluiu.

Rodrigo Simas e Nathália estão na final!! Parabéns! #SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/r2GDmvKoRR — TV Globo em (@tvglobo) August 8, 2021

Carta aberta de Lucy

Após a eliminação, Lucy Ramos publicou em sua rede social uma carta aberta. "Lucy Ramos, hoje se encerra mais um ciclo de um desafio na sua carreira. Dançar é algo que você gosta muito de fazer em festas de uma maneira bem despretensiosa, só sentindo a música e deixando ela te levar”, começou.

“Porém o convite para a Dança dos Famosos aconteceu e você aceitou com a cara e a coragem (...) você conseguiu erguer o troféu e se consagrar a campeã do Dança dos Famosos 2020", continuou.

“Mas, em 2021 recebeu o convite para retornar ao palco do Domingão para o Super Dança dos Famosos (...) Chegou até a semifinal... olha que incrível!! Parabéns Lucy, você é uma guerreira e eu me orgulho muito de ti! Que venham novos ciclos, com toda essa experiência tenho certeza que está mais do que preparada para o que vier. Sei o quanto é grata a todos os seus parceiros que estiveram junto com você somando, rindo, dançando e ensinando”, concluiu a atriz.