Rodrigo Mussi faz primeira aparição nas redes sociais após acidente

Quase dois meses depois do acidente, Rodrigo Mussi faz primeira aparição nas redes sociais. Foto: Instagram / @rodrigo.mussi

Nesta quinta-feira, 26, aconteceu a primeira aparição de Rodrigo Mussi nas redes sociais. O perfil oficial do Fantástico publicou o registro do ex-BBB ao lado do repórter Maurício Ferraz.

"Entrevista exclusiva. Rodrigo Mussi recebeu o repórter Maurício Ferraz para uma conversa sobre o acidente, a recuperação e os próximos planos. Veja neste domingo, 29, no Fantástico", diz a legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, fãs do empresário comemoraram a notícia. "Ai meu Deus do céu! Que saudade que eu tava desse sorriso", escreveu uma internauta. "Milagre da vida, Deus é maravilhoso", comentou outra seguidora.

Rodrigo teve alta do Hospital das Clínicas em 28 de abril, depois de quase um mês internado, e seguiu para um tratamento na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, referência no País no uso de terapias com alta tecnologia que envolvem robótica. Agora, já está em casa.