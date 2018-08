Rodrigo Faro grava participação especial em 'A Praça É Nossa'

Paulinho Gogó, João Plenário, Rodrigo Faro, 'Cazalbé' e Sangue. Foto: Instagram / @rodrigofaro

O apresentador Rodrigo Faro anunciou que fará uma participação especial em uma edição do programa A Praça É Nossa, do SBT. Atualmente, o apresentador está à frente da Hora do Faro, na Record TV, que deve receber Carlos Alberto da Nóbrega no próximo domingo, 8.

"Gente, tô aqui no SBT e hoje é dia de gravar A Praça É Nossa com meu irmão, meu paizão, Carlos Alberto, não é Carlão?", disse Faro em um story do Instagram.

"É um prazer enorme! E vou estar domingo lá no seu programa!", respondeu Nóbrega. "Exatamente, vai ser um troca-troca, vamos dizer assim, no bom sentido!", concluiu Faro, para risos do colega.

Junto à dupla, aparecem na foto os personagens João Plenário (Saulo Laranjeira), Sangue (Marlei Cevada) e Paulinho Gogó (Maurício Manfrini). Confira abaixo!

"Dia 12 de abril o programa tá imperdível! Valeu Rodrigo, foi insano", publicou Marlei em seu Instagram, ao lado de uma foto com Faro, indicando a data de exibição do programa.

Dia muito especial e inesquecível!!!!! Uma publicação compartilhada por rodrigofaro (@rodrigofaro) em 4 de Abr, 2018 às 1:50 PDT

VEJA TAMBÉM: Relembre vezes em que as emissoras deixaram a concorrência de lado