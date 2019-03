Rodrigo Bocardi participa do programa da Rita Lobo para incentivar presença do homem na cozinha

Essa legenda não é para as mulheres. Meninas, não leiam o que vem a seguir. PROIBIDAS! — Quero falar com os homens que chegam em casa depois de um dia cansativo de trabalho, tomam aquele banho, botam o pijamão, sentam no sofã pra ver TV e esperam a esposa dizer: “vem, meu bem, que a comida já está na mesa. vai logo, vai esfriar.” E depois nem ajudam a tirar o prato e muito menos a lavar a louça. Não querem nem saber como e quando foi feita a refeição. As vezes dizem que o arroz está soltinho e o feijão bem temperado. As vezes! E sempre reclamam da quantidade de sal. Sempre! Incrível isso!! — Essa legenda é para aqueles que acham que alimentação é assunto da DONA DE CASA (pra copiar a frase da @ritalobo - minha amiga “musagastroinspiradora”). A Rita diz que a alimentação é assunto DA CASA. — Então, rapaziada, aproveitando que as donas da casa não estão lendo essa mensagem, vamos fazer uma surpresa pra elas? Hoje, às 21:00, pegue uma receita de risoto e de tiramisu, no GNT, e prepare junto com quem faz o seu jantar todo dia. É fácil. E nem vem com aquela outra frase - a de que não sabe cozinhar pra justificar a preguiça - que não vai colar. Coragem aí! E nem diga também que é caro. Os pratos vão custar menos que o rateio da pelada de futebol. Tenho certeza que todo mundo irá ficar satisfeito. E feliz. No final, quero beijinho do casal, da família, hein!! — Ah, se não for pedir muito, me convidem que eu levo o vinho e ajudo a lavar a louça!

A post shared by Rodrigo Bocardi (@rodrigobocardi) on Mar 28, 2019 at 10:40am PDT