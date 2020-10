Rodrigo Bocardi, da TV Globo, é contratado pela rádio CBN

Rodrigo Bocardi no 'Bom Dia SP' Foto: Reprodução de 'Bom Dia SP' (2020) / TV Globo

Rodrigo Bocardi, apresentador da TV Globo, teve sua contratação anunciada pela rádio CBN nesta quinta-feira, 29. Em comunicado, o jornalista ressalta que vai continuar apresentando o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil.

Ele apresentará o Ponto Final CBN, a partir do próximo dia 9 de novembro, tendo Carolina Morand como colega de bancada.

Na noite de quarta-feira, 28, Rodrigo Bocardi deixou os fãs curiosos ao publicar uma foto no Instagram com a legenda: "Fazendo pose para o anúncio de um grande desafio! Conto com vocês!".

Entre as possibilidades discutidas por seus seguidores, muitos cogitaram sua ida à CNN Brasil, canal pago de notícias que, neste mês, contratou Márcio Gomes e Gloria Vanique, seus colegas de TV Globo. Porém, tratava-se da rádio CBN, que faz parte do Grupo Globo.

Confira a postagem feita por Rodrigo Bocardi abaixo:

