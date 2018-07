Rodrigo Bocardi 'culpa' Monalisa Perrone por atraso no 'Bom Dia São Paulo'

Rodrigo Bocardi fez graça do atraso de dois minutos do Bom Dia São Paulo Foto: Reprodução de 'Bom Dia São Paulo' (2017) / TV Globo

O jornalista Rodrigo Bocardi embarcou na brincadeira de um internauta e fez piada com o atraso no Bom Dia São Paulo causado pelo Hora 1, jornal das 5h apresentado pela também jornalista e colega Monalisa Perrone, nesta segunda-feira, 4.

Para começar o programa, Bocardi estava lendo alguns tuítes e um deles fazia uma brincadeira com o tamanho do telejornal anterior. “E a Monalisa pegou 2 minutinhos do Bom Dia São Paulo hein, Rodrigo Bocardi rsrs”, dizia o usuário Charles Gamboa.

Bocardi também resolveu entrar na brincadeira e tirou sarro com Monalisa. “A gente está botando só na conta. Monalisa louca por uma hora extra, nunca vi isso”, afirmou Bocardi. “Aumentando o contracheque — vai explodir no final do ano o contracheque da Monalisa e está chegando agora”, disse ele.