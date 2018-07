Robin Wright pede o mesmo salário que Kevin Spacey em 'House of Cards'

A atriz Robin Wright Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

A atriz Robin Wright exigiu receber o mesmo salário que seu colega Kevin Spacey, com quem atua como Claire Underwood em House of Cards. Primeira-dama, coautora das conspirações na trama e esposa do questionável político Frank Underwood, a personagem é uma das protagonistas do bem-sucedido seriado.

“Há pouquíssimos filmes e séries de televisão em que o patriarca e a matriarca são equivalentes. E eles são em House of Cards”, afirmou a artista, que buscou estatísticas e descobriu que Claire chegou a ser mais popular do que Frank em alguns períodos. “Então eu disse: ‘É melhor vocês me pagarem ou eu vou a público’”, completou.

Segundo a revista Forbes, Wright estaria faturando 420 mil dólares por episódio no ano passado. A publicação Business Insider apurou que Spacey receberia 500 mil dólares a cada capítulo em 2014, cifra que poderia vir a alcançar 1 milhão de dólares em 2015 com o sucesso da série.

Claire Underwood participou de todos os 52 programas veiculados e Robin Wright está ao lado de Kevin Spacey entre os produtores executivos da quinta temporada de House of Cards.