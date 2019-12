Robert Downey Jr. 'conversa' com animais em 'teste de elenco' de 'Dolittle'; assista

Ator Robert Downey Jr. fez testes de elenco falsos com personagens do filme 'Dolittle' Foto: Universal Pictures / Reprodução

O ator Robert Downey Jr. participou de um vídeo em que 'conversa' com animais durante um fictício teste de elenco para o filme Dolittle, em que interpreta um médico capaz de conversar com animais.

O vídeo apresenta vários animais, todos gerados por meio de computação gráfica, que compõem o elenco do filme, como o gorila, dublado por Rami Malek, uma pata, interpretada por Octavia Spencer, e uma arara com a voz de Emma Thompson. Todos recriam cenas marcantes de filmes como Tubarão, Velozes e Furiosos e Meu Malvado Favorito.

Outros atores conhecidos também irão dublar animais ou participar do filme com personagens humanos, como Selena Gomez, Antonio Banderas, Tom Holland e John Cena.

Assista ao vídeo de divulgação de Dolittle abaixo:

A presença de um médico que fala com animais pode lembrar do filme Dr. Dolittle, estrelado por Eddie Murphy, mas na verdade os dois longas são inspirados na série de livros A História do Dr. Dolittle, escritos por Hugh Lofting no começo do século 20.

O novo filme, protagonizado por Downey Jr., é um remake de O Fabuloso Doutor Dolittle, de 1967. Assim como no original, a história se passa na Inglaterra da Era Vitoriana, na metade do século 19. Dolittle ainda não tem uma data de estreia oficial, mas o filme será lançado em 2020.

Assista ao trailer de Dolittle, com Robert Downey Jr., abaixo:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais