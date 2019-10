'Riverdale': Trailer da quarta temporada lembra Luke Perry; assista

O ator Luke Perry interpretava Fred Andrews em 'Riverdale'. Foto: Reprodução do trailer de 'Riverdale' (2019) / YouTube/Warner Bros. TV

A quarta temporada de Riverdale estreia na próxima quarta-feira, 9, e será exibida pela Warner Channel no Brasil, a partir das 21h40, simultaneamente com os Estados Unidos. Neste domingo, 6, a Warner Bros. TV divulgou o trailer completo da nova fase da série, que traz uma homenagem a Luke Perry, que morreu em março deste ano.

No filme de pouco mais de dois minutos e meio, vemos Archie, interpretado por KJ Apa, recebendo uma ligação que o deixa desnorteado.

Em seguida, um pequeno quadro com uma foto de Luke Perry, que interpretava Fred Andrews, pai de Archie, aparece no meio de uma coroa de flores brancas.

Depois disso, o vídeo apresenta algumas cenas do que a turma vai enfrentar em seu último ano de escola. Será um período "cheio de segredos de família, escândalos, uma nova escola e relacionamentos complicados", descreve a Warner Bros.

Além do tributo a Luke Perry, o episódio de estreia, intitulado In Memorian, contará com a participação da atriz Shannen Doherty, que atuou com Perry em Beverly Hills, 90210. O produtor-executivo Roberto Aguirre-Sacasa convidou a artista para fazer parte da homenagem e anunciou que a personagem dela terá um papel emotivo e fundamental.

Mark Pedowitz, presidente da The CW, disse em um encontro de críticos de TV que o episódio é "uma peça emocionante" e "uma homenagem ao nosso amigo e a um ator respeitado". Leia mais aqui.

Assista abaixo ao trailer da quarta temporada de Riverdale: