‘Riverdale’: novo trailer da sexta temporada mostra Kiernan Shipka como Sabrina

Kiernan Shipka retorna no papel de Sabrina Spellman, no drama adolescente 'Riverdale' Foto: Reprodução / Warner Bros.

A Warner Bros. divulgou nesta quarta-feira, 20, o novo trailer da sexta temporada de Riverdale. Pela primeira vez, a Bruxinha Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka, aparece na série.

Direto de O Mundo Sombrio de Sabrina (produção cancelada pela Netflix após a quarta temporada), Sabrina chega a Riverdale para ajudar Cheryl (Madelaine Petsch), a líder do culto às bruxas, em uma difícil missão.

“Cheryl estará performando um perigoso feitiço, um que pode significar a diferença entre a vida e a morte para um amado membro da família Blossom. Com sorte, ela está recebendo ajuda da bruxa favorita de todos, a icônica Sabrina Spellman”, diz a sinopse do quarto episódio da temporada, intitulado The Witching Hour(s), em que Sabrina aparecerá.

O vídeo anuncia que a nova temporada, com estreia em 16 de novembro, terá 5 episódios especiais. Assista: