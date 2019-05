'Riverdale' irá explicar destino de personagem de Luke Perry na 4ª temporada

Elenco da série 'Riverdale'. Foto: Divulgação/CW

A terceira temporada de Riverdale chegou ao fim na última quarta-feira, 15, e os produtores já estão pensando na trama que virá a seguir. Entre as decisões de roteiro, eles optaram por explicar o destino do personagem de Luke Perry, que morreu no início de março aos 52 anos. O ator interpretava Fred Andrews, pai de Archie, na série da The CW.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o criador da série, Roberto Aguirre-Sacasa, revelou por que a série não deu uma conclusão para o personagem ainda nesta temporada: "Nós queríamos honrar Luke e pensar na melhor maneira de lidar com seu personagem, Fred Andrews. Então nós meio que falamos: 'não vamos nos apressar para incluir algo no episódio final ou nos últimos episódios, vamos pensar nisso e vamos contar essa história no começo da quarta temporada. Nós queríamos tirar esse tempo para entender como a série vai mudar [sem ele]", explicou.

A quarta temporada de Riverdale ainda não teve sua data de estreia divulgada.