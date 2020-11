Rita Lee: relembre participação da cantora na novela 'Top Model'

Rita Lee na novela 'Top Model' Foto: Reprodução de 'Top Model' (1989) / Globo

Top Model, exibida originalmente pela Globo em 1989, está de volta, desta vez no serviço de streaming Globoplay. A novela das 7 contou com uma participação especial de Rita Lee.

Na trama, a cantora interpretava a ex-esposa de Gaspar (Nuno Leal Maia), Maria Regina. Ela retornava após algum tempo afastada, agora com o nome de Belatrix, e revia seus filhos, Ringo Star (Henrique Farias) e Jane Fonda (Carol Machado).

Sua personagem chegou e saiu da novela a bordo de um disco voador, e contou inclusive com cenas em referência ao filme E.T.: O Extraterrestre, de Steven Spielberg, lançado no começo daquela década.

No início da década de 1990, Rita Lee chegou a afirmar que as crianças a conheciam mais por conta de suas participações especiais nas novelas do que pela música. "Sempre participo das novelas do Antonio Calmon", contava ao Estadão em 1997.

Rita Lee em Top Model

Relembre abaixo algumas cenas da participação de Rita Lee como Belatrix na novela Top Model:

Rita Lee em Vamp

Pouco depois, Rita Lee foi chamada para fazer uma participação especial em outra novela marcante, Vamp, desta vez como a cantora Lita Ree, Relembre: