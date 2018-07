Rihanna surge com novo visual durante as gravações de 'Bates Motel'

Rihanna passou a usar dreadlocks há cerca de um mês Foto: Reprodução/Instagram

Há pouco mais de um mês, Rihanna havia adotado os dreadslocks como penteado da vez. No entanto, na última terça-feira, 15, a cantora foi flagrada com o cabelo ruivo e curto nas gravações da série "Bates Motel", em Vancouver, no Canadá.

Um corte "chanel" com franja e fios ondulados foram a escolha para dar vida a personagem Marion Crane, mulher que aparece na cena do chuveiro no clássico 'Psicose' (1960), de Alfred Hitchcock, na quinta e última temporada da série que retrata o mesmo universo do filme. No longa de Alfred Hitchcock, a atriz Janet Leigh foi escalada para esse papel.

That girl is a chameleon! Different look every week! #Oceans8 x #BatesMotel Uma foto publicada por Rihanna Daily (@rihannadaily) em Nov 15, 2016 às 11:43 PST