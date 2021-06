Rick Riordan revela estar procurando diretor para série ‘Percy Jackson’

A esperada série sobre a saga Percy Jackson e Os Olimpianos ganhou novas atualizações. O escritor e criador da saga, Rick Riordan, revelou estar procurando um diretor para a série, e avisou que este é o último passo antes de começarem a escalar os atores da série.

O autor disse em seu blog que esteve com os showrunners da série e que começaram as buscas pelo diretor certo para o projeto. Ele elencou algumas características específicas que procura e, por isso, não deve ser um processo tão rápido:

This just in from Mount Olympus: A FIRST LOOK at the logo for PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS on @disneyplus!! pic.twitter.com/ZeBQChkN7o