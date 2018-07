Rick Bonadio comenta 'climão' com Paulo Miklos durante 'X-Factor'

Rick Bonadio e Paulo Miklos trocaram alfinetadas durante X-Factor. Foto: Divulgação

Na última quarta-feira, 26, rolou uma 'torta de climão' ao vivo no X Factor Brasil, na Band. O grupo TropeirÁfrica, formado por angolanos e cariocas, se apresentou e depois chegou a hora da opinião dos jurados. Rick Bonadio, jurado conhecido por sua sinceridade, fez duras críticas ao grupo.

"É muito legal essa mistura Brasil, Angola e Japão, com o taikô (tambor japonês), mas a apresentação de vocês atravessou demais no ritmo. A voz com a base foi um grande desastre. Ficou muito ruim", disparou o produtor.

Então Paulo Miklos, outro jurado e mentor dos grupos, discordou da opinão de Bonadio e alfinetou: "Eu me diverti demais com vocês", disse aos candidatos. "E vou dizer uma coisa: desastre é a dívida que a gente tem com a África por conta da escravidão no Brasil. Hoje aqui vocês mostraram o quanto nós somos irmãos, o quanto as culturas são próximas. Obrigado". O jurado ganhou aplausos da plateia com a fala.

Segundo reportagem publicada no site do X Factor, Bonadio resolveu comentar a 'treta' nos bastidores: "Ele [Miklos] levou a questão do Tropeira para um lado que não tem a ver com a competição. Estou aqui para julgar o artista, a música, e não a questão racial ou o problema histórico do Brasil. Talvez o Paulo tenha tomado as dores porque os meninos eram da categoria dele, mas a apresentação não foi boa, tanto que ele não salvou os caras", comentou.