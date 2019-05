'Rick and Morty': 4ª temporada ganha data de estreia para 2019

'Rick and Morty' Foto: Reprodução de 'Rick and Morty' (2019) / Adult Swim | YouTube / @Adult Swim

A 4ª temporada da série Rick and Morty será lançada em novembro de 2019, anunciou o canal do Adult Swim no YouTube nesta quarta-feira, 15.

A novidade foi 'contada' pelo próprio personagem Rick: "Nós temos um grande anúncio para fazer! Rick and Morty está de volta, nova temporada em novembro deste ano! Faremos isso neste ano, 2019!"

No Brasil, as três temporadas inciais de Rick and Morty estão disponíveis atualmente na Netflix. A data de estreia dos episódios em português da nova temporada no País, porém, ainda não foi divulgada.

Assista ao vídeo do anúncio da data de estreia da 4ª temporada de Rick and Morty abaixo: