Richarlyson fala sobre ter sido campeão de reality show da Record

Richarlyson, campeão do reality show 'Made in Japão' em 2010 Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

Richarlyson, jogador de futebol com passagens em clubes como São Paulo, Santo André, Atlético-MG e Vitória, foi o campeão do reality show Made in Japão, apresentado por Sabrina Sato na Record TV, no último sábado, 27.

Na reta final, disputada com a atleta Maurren Maggi, vice-campeã, e o modelo Flávio Mendonça, 3º colocado, ele levou a melhor e recebeu o prêmio de R$ 500 mil destinado ao vencedor.

"A ficha começa a cair nesse instante, porque os meios de comunicação todos estão falando que ganhei! É uma delícia saber que eu fui o campeão do Made in Japão!", contou o Richarlyson em entrevista divulgada pela emissora nesta quarta-feira, 1º.

"A sensação é de dever cumprido, com certeza, por ter feito tudo o que tinha de ser feito, da maneira correta. Ao final, tive a recompensa, que foi o título. É muito gostoso poder desfrutar deste momento", prosseguiu.

No Made in Japão, Richarlyson precisou ficar confinado com os outros participantes ao longo de 25 dias, no que considerou a "parte mais difícil do programa".

"Eram dez pessoas com personalidades, ideias e características diferentes. Isso dificultava a convivência mesmo tendo um respeito um pelo outro", conta.

Em seguida, complementa: "As provas acabavam sendo o mais fácil de encarar ali, pois só exigiam coisas como concentração, sorte, equilíbrio, velocidade ou precisão".