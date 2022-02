Reynaldo Gianecchini é contratado pela Netflix e reforça elenco brasileiro na plataforma

Reynaldo Gianecchini vai interpretar o personagem Matias em 'Bom Dia, Verônica' Foto: Netflix

Reynaldo Gianecchini foi confirmado como novo contratado da Netflix. Após ter saído da Globo, a chegada do ator na plataforma de streaming foi confirmada com exclusividade ao Emais, nesta quinta-feira, 24.

O artista vai integrar ao elenco da série Bom Dia, Verônica. Na segunda temporada do seriado, que ainda não teve data de estreia divulgada, Gianecchini vai interpretar o missionário e corrupto Matias, o novo antagonista de Verônica.

Sobre o novo passo de sua carreira, o ator declarou estar empolgado com o alcance que seu trabalho terá com o streaming. “Como artista, sempre penso na comunicação, no alcance (...) Essa é a essência de todo artista. Fazemos as coisas para serem vistas. A gente quer extrapolar barreiras, e a Netflix faz isso como ninguém, com obras impecáveis e de grande qualidade”.

O artista ainda enfatizou que este personagem pode ser o mais desafiador de sua carreira. “Estou muito feliz em entrar para esse time. Não poderia ter estreado melhor do que em uma série como Bom Dia, Verônica. É um seriado que amei desde o momento em que assisti (...) Só digo uma coisa: fortes emoções vêm por aí! Este personagem pode ser o mais desafiador que já fiz até hoje, eu amei cada segundo com ele. Minha expectativa está lá em cima".

Confira outros atores que integram ao elenco de produções nacionais da Netflix em 2022

Gigi Grigio

Giovanna Grigio como Emilia, em 'Rebeldes' Foto: Netflix

A paulistana Giovanna apareceu nas telas muito nova, em comerciais de produtos para crianças. Depois, foi repórter mirim em um programa de entretenimento, até que viveu Mili, no remake de Chiquititas, e estrelou outras novelas e séries. Foi em Rebelde que ela fez sua primeira atuação internacional.

Gigi se mudou para o México e estudou bastante espanhol para dar vida a Emilia, em Rebelde. Quando a versão original passava na televisão, ela a assistia escondida dos pais, pois eles achavam que ela era muito nova para acompanhar a novela.

Max Petterson

O cearense ficou mais conhecido quando se mudou para França, em 2014, para estudar na Universidade de Paris, e começou a gravar vídeos de humor sobre sua rotina e performances teatrais. Com seu carisma, foi conquistando o público brasileiro ao redor do mundo.

Max terá sua primeira experiência em uma série pela Netflix, O Cangaceiro do Futuro, mas ele já participou de um vídeo nas redes sociais do streaming. Procurando Emily em Paris com Max Petterson, ele aparece visitando os locais marcantes da produção.

“Está sendo de muito aprendizado e estou muito feliz em fazer parte desse todo. Na série, meu personagem é um ser incrível. Espero que ele seja amado pelo público assim como eu o amei durante todo esse processo de gravações”, afirmou.

Pedro Vinícius

Pedro Vinícius em 'De Volta aos 15' Foto: Netflix

Natural da Paraíba, Pedro é uma atriz não-binária que já atuou em novelas adolescentes e também participou de um documentário sobre as vivências e particularidades de estudantes de teatro.

Pedro passou por uma experiência profunda ao construir a personagem César (mais tarde Camila), na série De Volta Aos 15, e que a ajudou em seu processo de autoentendimento como pessoa trans não-binária.

Bruna Marquezine

Brunna Marquezine e Sheron Menezes vão estrelar a série 'Maldivas' Foto: Netflix

Aos 26 anos, a atriz acumula 22 anos de carreira, tendo participado de inúmeras produções de gêneros variados, como novelas, filmes nacionais e internacionais e clipes musicais. Em Maldivas, vivendo a protagonista Liz, Bruna fará sua primeira série depois de um tempo fora das telas da dramaturgia.

Sheron Menezes

Gaúcha, a atriz já participou de novelas, produções nacionais no teatro, cinema e televisão, apresentou programas e ainda foi rainha de bateria em um desfile de Carnaval.

Estreando na Netflix, Sheron viverá Rayssa, em Maldivas, uma empresária e também ex-cantora e dançarina de axé, que está tentando retomar a carreira no showbiz. A atriz também está no elenco de Carga Máxima, o primeiro filme de ação brasileiro da plataforma.

Os cinco Fabulosos brasileiros

Antes de fazer parte dos Fabulosos, esse grupo se dedicava a profissões fora do mundo do entretenimento. Fred Nicácio é médico, Guto Requena é arquiteto, Luca Scarpelli é influenciador digital, Rica Benozzati é estilista e Yohan Nicolas é cabeleireiro.

Assim como nas versões estrangeiras, cada um é responsável por uma “área” de transformação no reality Queer Eye Brasil. Fred cuidará do bem-estar, Guto do design dos ambientes, Luca do repertório cultural, Rica do visual e Yohan da beleza.

Eliana

Eliana na estreia do reality Ideias à Venda. Foto: VANS BUMBEERS/NETFLIX

Cantora, atriz, empresária e apresentadora, Eliana é um dos grandes nomes dos programas de entretenimento do Brasil desde os anos 1990, com atrações para o público infantil e adulto. Ao lado da também empresária Luana Génot, as duas estrearam em Ideias à Venda, um programa de negócios e empreendedorismo.

Fernanda Souza

Fernanda Souza vai apresentar 'Iron Chef Brasil' Foto: Netflix

Fernandinha sempre fez de tudo na televisão, mas suas primeiras aparições foram como apresentadora mirim e atriz na versão original de Chiquititas, no final dos anos 1990 (ela viveu a Mili, mesma personagem da Gigi Grigio).

Depois, fez diversas outras novelas, filmes, peças de teatro, lançou um CD e apresentou programas variados. A paulistana vai apresentar o reality show de gastronomia Iron Chef Brasil.

Ney Lima

Ney Lima será o personagem Cezinha, em 'A Sogra Que Te Pariu' Foto: Netflix

Com muito bom humor e um estilo próprio, Ney faz vídeos sobre o cotidiano e também paródias, conquistando milhões de fãs na internet. Além das redes sociais, também já participou de um filme de comédia e de um reality show de namoro.

Na primeira sitcom brasileira da Netflix e pela primeira vez como personagem fixo de uma série, Ney dará vida ao coadjuvante Cezinha, em A Sogra Que Te Pariu.