Revival de 'iCarly' ganha primeiro trailer com Carly e Fred adultos

Atores Nathan Kress, Jerry Trainor e Miranda Cosgrove em novo trailer de 'iCarly' Foto: Instagram/ @paramountplus

Nove anos depois do fim de iCarly, os fãs da série vão poder rever os personagens, que retornam adultos na história. Isso porque a Paramount+ divulgou nesta terça-feira, 1, o primeiro trailer do revival do seriado.

A nova produção vai estrear na plataforma de streaming no dia 17 de junho e terá 13 episódios. Na prévia divulgada, a protagonista Carly Shay, interpretada por Miranda Cosgrove, decide retomar a vida de blogueira, agora com o apoio das redes sociais.

Para isso, ela vai contar novamente com a ajuda do amigo Freddie, personagem de Nathan Kress, e o irmão mais velho Spencer, interpretado por Jerry Trainor. Carly também terá o apoio das novatas Harper, personagem de Laci Mosley, e Millicent, interpretada por Jaidyn Triplett.

Integrantes da série original, Jennette McCurdy, intérprete de Sam Puckett, e Noah Munch, que deu vida ao personagem Gibby Gibson, ficaram de fora da nova produção.

A primeira versão de iCarly foi exibida na Nickelodeon e teve 95 episódios divididos entre seis temporadas. A série completa também está disponível no Paramount+.