Retrospectiva 2020: Programas de TV foram afetados pela pandemia

Porchat. Gosta de se ‘enfiar’ no meio da plateia. Foto: Ju Coutinho

Diversos programas de TV sofreram alterações em seu formato ou em seus planos iniciais por conta da pandemia do novo coronavírus em 2020. Relembre abaixo como novelas, reality shows e outras atrações foram impactados pela situação.

Novelas

As novelas sofreram um impacto importante em 2020 por conta da pandemia. O cronograma acabou sendo modificado devido às dificuldades em gravar, o que originou a exibição de inúmeras reprises.

Fina Estampa e A Força do Querer substituíram Amor de Mãe no horário de novela das 9. Novo Mundo e Flor do Caribe vieram após o término de Éramos Seis no horário das seis. Totalmente Demais e Haja Coração tomaram o lugar de Salve-se Quem Puder às 19h.

Amor de Mãe, por exemplo, partia para sua reta final à época em que as gravações foram interrompidas. O elenco foi diminuído e haverá um número de capítulos menor que o previsto para encerrar a trama, o que deve ocorrer somente em 2021.

Programas de Auditório

Presentes em todas as principais emissoras da TV aberta, os programas de auditório foram bastante impactados durante a pandemia de covid-19, justamente porque as plateias são consideradas como aglomerações.

Apresentadores como Luciano Huck, Eliana, Rodrigo Faro, Serginho Groismann, Faustão, entre tantos outros, precisaram se acostumar a trabalhar em estúdio vazio ou até mesmo à distância, como foi o caso do Altas Horas, que investiu em entrevistas virtuais e material de acervo.

O apresentador Silvio Santos, que completou 90 anos no último dia 12 de dezembro, está afastado e sem gravar novos programas há meses por conta do isolamento. Outros nomes mais idosos do SBT, como Carlos Alberto de Nóbrega e Raul Gil, também precisaram ser afastados e seus programas alterados.

Big Brother Brasil

No BBB 20, foi necessário decretar o fim da presença de plateia com parentes que recepcionavam os eliminados do programa, pouco depois do paredão que eliminou Victor Hugo.

O diretor Boninho, em suas redes sociais, chegou a declarar que algumas ideias de prova do líder envolvendo água precisaram ser adaptadas, também por conta do novo coronavírus. A festa de encerramento da final do programa também foi feita de forma remota.

Em 16 de março, um infectologista falou sobre a existência da pandemia e os cuidados necessários com a higiene para os participantes ao lado do apresentador Tiago Leifert.

A versão canadense do programa chegou a ser interrompida, tendo o dinheiro do prêmio doado a uma instituição de caridade.

Reality shows culinários

Em 2020, a 7ª temporada do MasterChef Brasil ganhou um novo formato por conta da situação de pandemia. Em vez de participantes fixos ao longo do ano, desta vez foram oito novos competidores a cada um dos 24 episódios, que contou com um novo campeão.

https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,masterchef-7-temporada-tera-um-novo-campeao-a-cada-episodio,70003356267

O Mestre do Sabor 'perdeu' o chef português José Avillez, um de seus jurados, por conta da pandemia. Ao saber da situação de saúde mundial, ele preferiu retornar para Portugal quando os episódios do primeiro mês do programa já estavam gravados. A solução foi chamar o carioca Rafael Costa e Silva para substituí-lo no restante da competição.

O Top Chef, da Record, chegou a ter quatro episódios gravados antes da pandemia, até março. Em julho, houve retomada das gravações e posterior retomada da atração.

O Aprendiz

O reality show chegou a ser anunciado por Roberto Justus para o dia 7 de setembro, em um novo formato por conta da pandemia. Em agosto, porém, foi oficializado o adiamento do programa, com previsão inicial para março de 2021, ainda sem confirmação.