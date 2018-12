Resultado de sucesso na internet, Dani Noce e Paulo Cuenca apresentam programa de confeitaria na GNT

Os produtores de conteúdo Dani Noce e Paulo Cuenca. Foto: Instagram/nocedanielle

São mais de 2,5 milhões de inscritos e 300 milhões de visualizações no YouTube. No Instagram, a marca ultrapassa os 800 mil seguidores apenas no perfil pessoal, fora os 315 mil que seguem o perfil voltado para as receitas de confeitaria. Os números comprovam: Dani Noce é um sucesso estrondoso entre o público brasileiro.

Tudo começou há sete anos, sem pretensão alguma de conquistar o ambiente digital. A pegada de Danielle Noce, formada em confeitaria na École Lenôtre, de Paris, era levar à televisão um programa com receitas descontraídas. "Eu estava cozinhando para montar um cardápio, porque queríamos abrir uma confeitaria em Amsterdam. Mas eu era terrível, cozinhava muito mal e tudo dava errado!", recorda. A televisão exibia apenas os chefs com receitas e doces perfeitos, onde tudo caminhava perfeitamente; nada comparado ao produto que Dani queria oferecer. "Colocamos o vídeo no YouTube e mandamos o link para as produtoras. Vendemos o programa para a VH1 e depois vendemos duas temporadas ao Food Network, uma de Paris e outra de São Paulo", explica a brasiliense. Assim começava a jornada de Dani Noce como uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, atribuição que, na época, ainda nem existia.

Dani Noce e Paulo Cuenca: sucesso no YouTube

Na frente das telas, Dani Noce levava um novo conceito de confeitaria para a internet. Por trás, havia Paulo Cuenca: marido, diretor, câmera e maior incentivador do projeto que ali se iniciava. Aos poucos, a confeitaria passou a dividir seu espaço com outro tema de destaque: viagens. "Tudo começou em um ano-novo que passamos na Praia do Rosa. Falei pro Paulo: 'Vamos filmar essa viagem?'", relembra Dani. Ela filmou, editou e subiu o vídeo no YouTube. A partir daquele momento, o casal iniciava a trajetória que levaria à posição de um dos canais de viagem mais influentes do Brasil.

Sete anos após a publicação do primeiro vídeo de confeitaria, o casal se prepara para estrear um programa culinário na GNT. O diferencial? A diversão! "Não existe um reality de competição de confeitaria mais 'zueiro' do que esse! As coisas dão errado e isso que é legal. Essa é a 'vibe' do programa: ser divertido, mais do que realmente mostrar os doces prontos. É bem parecido ao começo do canal, quando tudo dava errado", diz Dani.

Apesar da vasta experiência na frente das câmeras, algumas adaptações foram necessárias para se encaixar nos moldes da televisão. "No começo, o ponto é uma coisa estranha, porque ficam falando coisas no nosso ouvido. É uma voz a mais que não aparece para o público, mas está ali na nossa cabeça", diz Dani. Outra diferença destacada por Paulo é a possibilidade de erros. "Se o som falhou no canal, eu posto mesmo assim, então a gente usa muito a falha técnica como linguagem, porque é muito mais próximo de quem assiste. Na TV, você não pode fazer isso. O que tem de linguagem da internet é essa coisa mais solta, mas não a técnica".

Agora, Dani Noce guiará reality culinário

Realizado pela produtora Moonshot, o Credo, que Delícia! será exibido pela GNT e estreia em março de 2019. A cada episódio (serão 20 no total), três duplas se enfrentam na disputa pelo melhor doce, tanto em aparência, quanto em sabor. Além de Dani Noce e Paulo Cuenca, Michael Levine (ex-Bake Off Brasil) participa como jurado do programa. "Já estou vendo algumas pessoas falando que irão assinar o GNT para assistir ao programa", comemora Dani. Paulo acrescenta que a semelhança entre os públicos é uma vantagem para cativar os telespectadores, já que a combinação entre gastronomia, viagem e lifestyle é uma aposta recorrente de ambos os produtores.

'Credo, que Delícia!' é comandado por Dani Noce, ao lado de Paulo Cuenca e Michael Levine. Foto: Trícia Vieira

O segredo de todo o sucesso parece simples para o casal, mas envolve o investimento em centenas de horas de estudo, equipamento de primeira qualidade e muito networking. Observar os produtores de conteúdo ao seu redor também é uma estratégia adotada pela dupla. "A gente está sempre se reinventando. Não podemos parar. Sempre pensamos em coisas novas e diferentes para trazer ao canal. O segredo é não ficar acomodado", completa Dani.

