'Resident Evil': Série é cancelada após 1ª temporada na Netflix

Ella Balinksa em cena de 'Resident Evil: A Série'. Foto: Marcos Cruz/Netflix

Resident Evil: A Série foi cancelada pela Netflix após uma temporada (os episódios estrearam no serviço de streaming em 14 de julho de 2022). Segundo o Deadline, o site afirma que a notícia não é bem uma surpresa, devido ao fato de que o seriado não teve uma estreia forte e tampouco se manteve por muito tempo no TOP 10 global do streaming.

A série sofreu com a concorrência de Stranger Things 4 , e acabou estreando em segundo lugar com 72,7 milhões de horas assistidas. Na segunda semana, não houve uma melhora, e acumulou 73,3 milhões de horas, caindo para terceiro lugar.

A queda mais acentuada aconteceu na terceira semana, saindo até mesmo da lista de dez séries mais vistas nos principais mercados.

Resident Evil: A Série aparece com 55% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, e apenas 27% do público.

Baseada em um dos jogos de terror e sobrevivência mais bem-sucedidos de todos os tempos, Resident Evil: A Série conta uma nova história a partir de duas cronologias: na primeira, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge da adolescência.

Com o passar do tempo, Jade e Billie percebem que a selva de pedras é mais do que isso e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo.

Na segunda cronologia, mais de dez anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros: pessoas e animais infectados pelo T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai.