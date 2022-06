'Resident Evil', 'Locke & Key' e mais: Netflix divulga novidades de séries durante Semana Geeked

As séries 'Resident Evil' e 'Locke & Key' tiveram trailers divulgados durante o primeiro dia do evento Geeked Week, da Netflix. Foto: Netflix

A Geeked Week (ou Semana Geek) começou oficialmente nesta segunda-feira, 6. O evento digital é realizado pela Netflix para celebrar as séries, filmes e jogos da plataforma e divulgar novidades para os fãs de suas produções.

Apesar de o festival só terminar na sexta, dia 10, o primeiro dia já entregou diversas informações, tendo sido focado nos seriados produzidos pela empresa de streaming.

Além de novidades de Sandman, The Umbrella Academy, Sweet Tooth e Wednesday, a Netflix também divulgou datas de estreia, trailers e bastidores de produções que vão chegar pela primeira vez na plataforma e de outras que retornarão para uma nova temporada. Confira:

Resident Evil: A Série

Adaptação do videogame de sobrevivência de mesmo nome, Resident Evil ganhou um novo trailer na manhã desta segunda, 6, durante a Geeked Week.

A série vai se passar em duas linhas do tempo: em 2036, a protagonista Jade Wesker precisa lutar para sobreviver em um mundo tomado por monstros sedentos por sangue, ao mesmo tempo em que é assombrado pela seu passado e pela morte da irmã Billie.

A produção chega em 14 de julho na Netflix e é produzida por Andrew Dabb, que ficou conhecido pelo trabalho em Supernatural.

Sombra e Ossos

Renovada para uma segunda temporada em junho de 2021, Sombra e Ossos teve suas primeiras informações divulgadas durante a Geeked Week. O seriado é baseado nos livros de mesmo nome da autora Leigh Bardugo.

A Netflix divulgou um vídeo do elenco da série informando que as filmagens para o segundo ano da foram concluídas e respondendo perguntas sobre a história. O vídeo incluiu os novos atores que integram a equipe da produção: Patrick Gibson, Jack Wolfe, Anna Leong Brophy e Lewis Tan.

Convocando todos os grishas e corvos pra informar que as gravações da 2ª temporada de Sombra e Ossos já acabaram. Fiquem com esse recadinho do elenco. ❤️☀️ #SemanaGeeked pic.twitter.com/6pitHuO0mJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 6, 2022

Primeira Morte

Nova série de romance adolescente e sobrenatural da Netflix, Primeira Morte teve um clipe oficial divulgado nesta segunda que mostra um beijo entre as protagonistas Calliope (Imani Lewis) e Juliette (Sarah Catherine Hook).

Baseada em um conto da escritora de fantasia V.E. Schwab, a série vai mostrar o romance entre uma caçadora de monstros e uma vampira e chega no dia 10 de junho na plataforma de streaming.

Locke & Key

A terceira temporada de Locke & Key também ganhou novidades durante a Geeked Week, com a sua primeira prévia divulgada pela Netflix. No trailer teaser, é possível ver um pouco do que será a conclusão do seriado, que chega à plataforma em 10 de agosto.

A produção conta a história de três irmaõs, que ao se mudarem para uma casa após a morte de seu pai, descobrem que ela esconde chaves mágicas e que existe um espiríto demoníaco atrás delas.

Fate: A Saga Winx

Outra série que ganhou novidades sobre sua continuação foi Fate: A Saga Winx. Embora a segunda temporada ainda não tenha uma data de estreia, a Netflix divulgou uma prévia do novo ano.

Baseado em O Clube das Winx, animação de muito sucesso nos anos 2000, a série vai introduzir Flora, personagem que os fãs estavam ansiosos para ver na adaptação.

Cabinet of Curiosities

Dentre as produções inéditas, a nova série do diretor vencedor do Oscar Guillermo Del Toro ganhou o primeiro teaser. Cabinet Of Curiosities mostrará oito histórias de terror contadas por diretores do gênero.

A produção chega ainda em 2022 no streaming e conta com nomes como Andrew Lincoln, Ben Barnes, Charlyne Yi, Eric André e Rupert Grint no elenco.

1899

Dos mesmos criadores de Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar, 1899 é outra série inédita que ganhou seu primeiro teaser durante a Geeked Week.

Tendo início no ano de seu título, a produção acompanhará um navio saindo da Europa em direção aos Estados Unidos. Os passageiros da embarbação terão suas vidas mudadas quando cruzarem com um navio de imigrantes à deriva no mar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais