Repórter pergunta onde suspeito mora e ele responde: 'Na minha casa'

Essa é clássica. O professor Robert Kelly conversava com o âncora do jornal 'BBC News' do Reino Unido sobre a Coreia do Sul quando a filha dele entra na sala em que ele está, toda animada, e vai até o pai querendo brincar. O professor tenta afastá-la e continuar a conversar enquanto o outro filho dele, um bebê, entra no local no andador. Relembre esse momento.

Foto: Pixabay