Repórter desmaia durante telejornal ao vivo na Globo

Repórter desmaia durante reportagem ao vivo na Globo Foto: Reprodução de 'RJ1' (2019) / Globo

A repórter Cássia Carioca chamou atenção ao desmaiar durante uma reportagem ao vivo sobre o comércio na época de Natal que era exibida no RJ1, da TV Rio Sul, afiliada da Globo no sul do Estado do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 16.

Na ocasião, a jornalista desmaiou e caiu no chão. A imagem foi cortada para o estúdio, onde a apresentadora Michelle Martins foi pega de surpresa com o ocorrido. "A gente teve um problema com a repórter de Angra dos Reis", informou, antes de seguir com o telejornal.

No Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, 17, a própria Fátima abordou o tema e tranquilizou os espectadores ressaltando que Cássia já está bem e que o desmaio teria sido motivado pelo forte calor da região.

Assista ao momento em que a repórter desmaia abaixo:

VEJA TAMBÉM: Gafes e momentos polêmicos que foram ao ar na TV em 2019​