Repórter da GloboNews revela namorar homem belga e critica 'comoção' por sexualidade

O jornalista Sandro Fernandes, que tem sido correspondente do canal GloboNews na Rússia e Turquia nos últimos anos, chamou atenção das redes sociais por conta de uma declaração dada ao vivo.

"Sexta-feira, de novo, tem jogo: Brasil e Bélgica. Agora [vou] contar um segredo pra vocês: eu tenho um namorado belga. Apesar de o coração ter se apaixonado por um belga, meu coração vai continuar sendo brasileiro", disse, durante o GloboNews Em Pauta após a vitória do Brasil.

"Será que vai ter crise de relacionamento? Olha que situação tensa!", brincou o apresentador que estava no estúdio.

Com a viralização do momento, o próprio Sandro usou sua conta no Twitter para refletir sobre a repercussão de sua fala.

"Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV, dentro do contexto do jogo Brasil x Bélgica, cause tanto 'auê' e tanta comoção. Isso tudo apenas prova que ainda precisamos avançar muito no quesito representatividade de minorias".

Para alguns fãs que acreditavam que ele havia se assumido gay somente agora, corrigiu: "Na verdade, o 'segredo' era o namorado belga. Eu já tinha falado ao vivo na Globo News algo como 'nós, gays'. Avante por mais representatividade, moçada".

Confira o momento abaixo:

Repórter da Globo news revela que namora rapaz belga. ( sexta tem Brasil x Bélgica). pic.twitter.com/1ZqPXsTtXA — Irmã do Neymar (@SonsaAbrao) 4 de julho de 2018

Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV, dentro do contexto do jogo Brasil x Bélgica, cause tanto auê e tanta comoção. Isso tudo apenas prova que ainda precisamos avançar muito no quesito representatividade de minorias. — Sandro Fernandes (@cafecomkremlin) 4 de julho de 2018