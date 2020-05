Repórter da Globo chora ao vivo com reportagem sobre coronavírus

Natália Ariede se emocionou durante reportagem feita por ela no 'Bom Dia SP' Foto: Reprodução do telejornal 'Bom Dia SP' (2020) / Rede Globo

A repórter Natália Ariede, da TV Globo, chorou durante o Bom Dia São Paulo desta terça-feira, 5, ao ver a reportagem de um médico, que trabalha na linha de frente da covid-19 e se vestiu de dinossauro para ver o filho.

Conforme apurou o E+, o homem, chamado Juan Lambert, estava há 35 dias sem ver a família em Caraguatatuba, litoral paulista, pois coordena quatro serviços de urgência e emergência na cidade vizinha São Sebastião. Assim, a esposa dele se mudou para a casa dos pais com o filho, Lucca, para evitar a possibilidade de contágio.

De quarentena e home office em sua casa, Natália Ariele não conteve a emoção. "Eu gravei a entrevista, já sabia tudo o que ele tinha dito e agora me emocionei de novo aqui com a edição que o pessoal colocou no ar", falou.

O âncora Rodrigo Bocardi também se emocionou.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

