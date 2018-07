Renata Vasconcellos apresenta a chamada do 'Jornal Nacional' de robe e internet gosta

Renata Vasconcellos fez a chamada para o Jornal Nacional vestido um robe Foto: twitter.com/jornalnacional

Por volta das 18h desta quarta-feira, 31, a âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, fez a chamada para o noticiário com uma roupa inusitada - ela vestia um robe de seda em plena bancada do JN.

A internet não perdoou. Em instantes a imagem virou meme no Twitter. Usuários brincaram com a possibilidade de a jornalista ter saído direto da massagem e disseram que hoje foi a primeira vez que uma gueixa, personagem famosa na cultura japonesa, apresentou o jornal. Houve até quem propôs que Bonner se sente na bancada do JN vestindo uma toalha.

Veja algumas repercursões no Twitter.

Minha meta de vida é ir trabalhar de pijama igual a Renata Vasconcelos #JN pic.twitter.com/uDds532CsT — daniel marcelo (@leaodeboina) 1 de junho de 2017

"Renata, hoje vamos gravar mais cedo". "Mas como? Tô na massagem". "Joga qualquer coisa e vem!". "Tá" pic.twitter.com/FaRgPYRQJ1 — Milly Lacombe (@millylacombe) 31 de maio de 2017

Renata Vasconcelos fazendo cosplay de Samurai Jack em pleno Jornal Nacional pic.twitter.com/FaPy4dWaV6 — Sidney Andreato (@Sidney_Andreato) 31 de maio de 2017

Já vimos Renata Vasconcellos de robe. Agora só falta o @realwbonner de toalha. pic.twitter.com/hJwM6QFFfk — Thiago da Hora (@thiagodahora_) 31 de maio de 2017

se até a renata vasconcellos apresenta o jornal nacional de roupão qm sou eu pra me arrumar pro trabalho pic.twitter.com/dJpgcuMNOz — enrico (@enpobre) 31 de maio de 2017

a primeira gueixa a apresentar o Jornal Nacional pic.twitter.com/EWtOudrVzk — Plante uma Neyde (@NeydinhaOficial) 31 de maio de 2017

Uma hora depois, já no intervalo da novela das 19h, Rock Story, Renata apareceu com uma blusa rosa, a mesma com que apresentou o noticiário, que hoje foi ao ar mais cedo, às 20h15.

Nem a Globo e nem a jornalista contaram o que aconteceu.