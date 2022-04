Relembre personagens trans em séries, filmes e novelas

Elliot Page anunciou que seu personagem em 'The Umbrella Academy' vai passar por uma transição de gênero. Foto: Twitter/@ElliotPage

A representatividade de grupos minoritários em produções audiovisuais ainda caminha em passos lentos. Mesmo passados mais de 100 anos desde a criação do cinema, existem pessoas que só começaram a se ver nas telas há pouco tempo.

No caso de pessoas transexuais e travestis, que acabam sofrendo com estigmas e violência por conta do preconceito, ocupar esses espaços tem importância ainda maior na luta por respeito.

Na última semana, o ator trans Elliot Page anunciou que o seu personagem em The Umbrella Academy vai passar por transição de gênero.

Quando começou a gravar a série, ele ainda possuía uma identidade de gênero feminina e interpretou Vanya, que agora, assim como o ator na vida real, se identifica como um homem trans. Na 3ª temporada, o seu personagem se apresentará como Viktor Hargreeves.

Além de The Umbrella Academy, relembre séries, filmes e novelas com personagens trans:

A Força do Querer

Em A Força do Querer, a teledramaturgia brasileira transmitiu em rede nacional uma transição de gênero e contou a história de Ivana que passou a se chamar Ivan. Ele foi interpretado por Carol Duarte.

A novela também contou com a participação especial de Tarso Brant, homem trans, que na trama ajudou Ivan a lidar com seus conflitos internos durante o processo de mudança.

Sense8

Sense8 é uma série em que oito desconhecidos passam a compartilhar os mesmos pensamentos, sensações e experiências. Uma das protagonistas é Nomi Marks, uma mulher transexual.

A personagem é interpretada pela atriz trans Jamie Clayton. Na trama, Nomi mantém uma relação homoafetiva com outra mulher - o que acaba ilustrando a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual.

Tangerine

Tangerine é uma produção independente que foi filmada usando câmeras de celular. O filme narra a história da travesti Sin-Dee (interpretada pela atriz trans Mya Taylor), que é uma prostituta que acabou de sair da prisão. Ao encontrar sua amiga Alexandra (papel da atriz trans Kitana Kiki Rodriguez), ela descobre que seu namorado a está traindo com uma mulher cis. Então, ela resolve ir às ruas atrás dos dois.

Uma Mulher Fantástica

Uma Mulher Fantástica fala sobre Marina, uma cantora e garçonete trans, que perde o namorado repentinamente e tem que enfrentar a sua família transfóbica. A protagonista é interpretada pela atriz trans Daniela Vega.

O longa venceu o Oscar em 2018 como Melhor Filme Estrangeiro, sendo a primeira produção chilena a ganhar a estatueta. Além disso, é o primeiro filme vencedor que conta a história e é interpretado por uma pessoa transexual.

Euphoria

A série norte-americana Euphoria está em alta e conta a história de um grupo de estudantes do ensino médio que lida com situações típicas da idade como drogas, sexo e busca pela identidade.

Uma das personagens é uma mulher transgênero e se chama Jules Vaughn, interpretada pela atriz trans Hunter Schafer. Em entrevista à revista Variety, ela celebrou que o papel não tem foco no fato dela ser transexual.

"Precisamos de mais papéis onde pessoas trans não estão lidando apenas com serem trans; elas são trans enquanto lidam com outros problemas. Nós somos muito mais complexos do que nossa identidade", disse.